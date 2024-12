LADISPOLI – A marzo scorso il dramma: un bimbo di 5 anni perde due falangi di una mano che resta schiacciata da un’altalena di un parco giochi di piazza De Michelis. E quel giardino, a distanza di tempo, è ancora posto sotto sequestro ma i ragazzi ci entrano uguale. «Una situazione di pericolo» secondo i residenti che tornano a protestare perché le transenne posizionate dal comune di Ladispoli, per impedire l’accesso ai fruitori dei giardini, sono facilmente rimovibili. Come l’altro giorno, quando un gruppetto di adolescenti ha eluso i sigilli dei carabinieri per ritrovarsi nell’area sequestrata a giocare a pallone e ad utilizzare i giochini di bambini rischiando di romperli, o peggio di restare feriti magari come il bambino. Gli abitanti, in attesa che la magistratura termini le indagini e riconsegni l’area all’amministrazione comunale, invocano maggiori controlli.

Interpellato sull’argomento, l’assessore ai Lavori pubblici di Palazzo Falcone informerà i dirigenti del municipio. «Sentiremo gli uffici preposti per capire quale contromisure adottare», è la sua replica. Il problema si crea soprattutto nelle ore serali quando i vandali si riuniscono per scolarsi bottiglie di birra e di vino e per fumare dietro la vegetazione della piazza. «Qui non si dorme più, la notte assistiamo a schiamazzi e liti ma è anche di giorno che dei ragazzi si riuniscono accedendo nel parco giochi», racconta una signora. Già in passato le forze dell’ordine erano intervenute per porre fine al degrado.

L’INCHIESTA

Tornando alle aree verdi, in piazza De Michelis nel rione Messico non sono chiuse ancora le indagini della Procura di Civitavecchia per lesioni gravissime riguardo al bambino gravemente ferito. La notizia aveva sconvolto l’intera comunità, oltre alla famiglia del piccolo che avrà danni permanenti per tutta la vita. L’opposizione aveva chiesto una verifica di tutti i parchi pubblici della città.

