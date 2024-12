BRACCIANO – Si è presentato a scuola con una pistola. Attimi di paura in un istituto scolastico paritario di Roma. Protagonista un 18enne residente a Bracciano. Il fatto è accaduto martedì con il personale del commissariato Fidene Serpentara di Roma che ha contattato gli uomini del commissariato ladispolano.

A quanto pare, due professoresse si erano allarmate quando un'alunna ha raccontato di aver visto un loro compagno mostrare una rivoltella e raccontando di averla trovata in strada all'interno di un cassonetto dei rifiuti. Subito gli agenti del commissariato di Ladispoli, diretti dal commissario capo Fabio De Angelis, si sono portati nell'abitazione del ragazzo, a Bracciano, per una perquisizione. L'arma è stata trovata in camera del giovane: una rivoltella 357 mondial 6 con 2 bossoli esplosi all'interno. Il padre risultato a conoscenza della detenzione illegale dell'arma da parte del figlio è stato denunciato a piedi libero, mentre il ragazzo è stato arrestato e posto ai domiciliar. Da successive indagini è emerso che la pistola apparteneva ad una persona anziana, deceduta. In corso accertamenti per capire cosa sia successo.