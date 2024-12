CERVETERI – È uscita fuori strada andando a sbattere contro un palo della luce sul lungomare di via Navigatori etruschi, nella frazione balneare di Campo di Mare. L’incidente è avvenuto mercoledì Primo maggio nel tardo pomeriggio. Nessuna conseguenza grave per fortuna per la donna al volante dell’auto soccorsa poi dal personale del 118 arrivato in ambulanza. Rilievi affidati alla Polizia municipale di Cerveteri. Seriamente danneggiato il lampione che ora dovrà essere sostituito dalla municipalizzata Multiservizi. Non si sono registrati particolari disagi per il traffico considerando il giorno di pioggia.

