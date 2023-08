Brutta avventura domenica pomeriggio per un turista norvegese in difficoltà al lago di Bolsena. L’uomo è stato tratto in salvo dalla motovedetta dei carabinieri.

Il salvataggio è avvenuto a circa mezzo miglio dalla costa dell’isola Bisentina, nelle acque del lago Bolsena antistanti il comune di Capodimonte.

Secondo la prima ricostruzione dei fatti, il turista, che stava trascorrendo la villeggiatura nel lago di Bolsena, si era allontanato dalla costa con una tavola a remi. Nel frattempo, a causa dell’innalzarsi del vento, non è riuscito più ad avanzare tra le onde. Provvidenziale l’arrivo della motovedetta: il turista norvegese, stremato e in evidente stato di shock, per la paura di non riuscire più a tornare a riva, è stato tratto in salvo e accompagnato in prossimità della costa del comune di Capodimonte.