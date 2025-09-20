LADISPOLI – Palazzo Falcone ospiterà lunedì prossimo un convegno sulla nuova legge regionale in materia urbanistica del 30 luglio 2025. L’incontro, dal titolo “Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio”, si svolgerà alle 17 nella sala consiliare. Ad aprire i lavori sarà il sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando, che porterà i saluti istituzionali alla platea. Seguiranno gli interventi dell’onorevole Giuseppe Schiboni, assessore a Urbanistica, Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca e Merito della Regione Lazio, e quello di Emanuele Calcagni, direttore della Direzione regionale Urbanistica, Politiche abitative, Pianificazione territoriale e Politiche del mare. Il convegno sarà moderato dall’onorevole Fabio Capolei, consigliere regionale del Lazio, consigliere segretario della Presidenza del Consiglio regionale e membro della commissione urbanistica. «In occasione dell’entrata in vigore della legge regionale – afferma il primo cittadino Grando – invitiamo i cittadini a partecipare a questo importante convegno sull’urbanistica. Sarà un momento di confronto utile per approfondire le novità introdotte dalla normativa e le opportunità che essa offre ai territori».

