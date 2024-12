CIVITAVECCHIA – Grande paura ma fortunatamente nessuna conseguenza drammatica nella tarda mattinata oggi, quando al 112 è arrivata una richiesta di aiuto insolita: «C’è uno che minaccia il suicidio, probabilmente è armato, venite». I Carabinieri che hanno ricevuto la segnalazione sono immediatamente giunti sul posto, muniti di giubbotti antiproiettile e armati fino ai denti, pronti a fronteggiare l’emergenza che si stava presentando. Trattandosi di un ex militare, al quale erano già stati tolti i fucili d’autorità per problemi di alcol, i militari dell’Arma hanno ritenuto opportuno adottare tutte le precauzioni, sia per l’incolumità dei passanti che per la loro. Appurato che in casa non c’era, tre pattuglie hanno circondato l’isolato nei pressi della mediana, nel tentativo di creare una sorta di rete per bloccare il malintenzionato. Il piano ha funzionato e in poco tempo l’uomo, un 51enne civitavecchiese è stato bloccato. Non aveva armi. L’attività è stata coordinata dal comandante della compagnia, maggiore Angelo Accardo.