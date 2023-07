LADISPOLI – Scattano i mega pattuglioni a Ladispoli messi in atto dalla Polizia di Stato, in sinergia con Guardia di Finanza, Polizia Locale di Ladispoli e Cerveteri, Polizia Fluviale anche le Unità Cinofile di Nettuno. Ben 274 le persone sottoposte a controllo in una sera soltanto. Un uomo 50enne è stato denunciato in stato di libertà per stalking perché continuava a vessare la sua ex. Dodici i posti di controlli avviati, 136 i veicoli ispezionati, tre le sanzioni al codice della strada. Verifiche anche in alcuni locali ma non sarebbero emerse anomalie.

