CERVETERI - Un successo oltre le più rosee attese, con oltre 5000 mila persone, composte da famiglie a dare il via al Carnevale. L'idea nata dal consigliere comunale Gianluca Paolacci, grazie all'impegno della Proloco di Due Casette, a cui si sono associati i rioni della città cerite, è una formula vincente per i prossimi eventi, in una località che di questi tempi non è stata mai accesa di entusiasmo come ora. Una festa, con carri a maschere, a testimonianza dello spirito di unione e il senso di appartenenza. «Sono stato l'ideatore – commenta lo stesso Paolacci - ma devo ammettere che grazie alla Proloco di Due Casette abbiamo mostrato il meglio, un tripudio di colori, suoni e sorrisi, che sono la cosa più importante. Grazie alla scuole, al corpo docenti, ai rioni, a ragazzi fantastici che hanno dimostrato di amare questa città. Eventi come questi, credo che facciano risollevare l'umore, sono il preludio a una serie di iniziative che vogliamo mettere in campo».

