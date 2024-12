FIUMICINO - «Eseguito sopralluogo a Largo dei delfini, vicino Palazzo Noccioli». Il Sindaco Mario Baccini, insieme al Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini ed al Segretario Generale, Giuseppe Alemanno, ha condotto un sopralluogo con la collaborazione dei tecnici del comune e del comandante della polizia locale, Daniela Carola, per predisporre il posizionamento di ulteriori pattuglie, in aggiunta a quelle già operative sul territorio, con l’obiettivo di alleviare la congestione del traffico, particolarmente accentuata in questi giorni.

«La Polizia Locale metterà in campo una Task force di agenti che saranno impiegati nei punti nevralgici della città, strategici per agevolare il traffico intenso di questo periodo. – dichiara il sindaco Mario Baccini –. Con il supporto dei tecnici e l’esperienza del comandante di polizia locale, abbiamo predisposto un piano mirato per agevolare gli spostamenti dei cittadini».