FIUMICINO - «L’intera comunità è invitata a prendere parte all’evento di commemorazione in onore di Giancarlo Bozzetto, che si terrà il 29 agosto alle 18.30 presso largo Bozzetto Darsena, Fiumicino. Questo incontro ci fornirà l’opportunità di riflettere sull’eredità di Giancarlo Bozzetto, ex primo cittadino di Fiumicino, e sull’impegno civile e politico che ha caratterizzato la sua vita a servizio della città».

E’ quanto annunicato da Pop Fiumicino, che annuncia l’evento per la commemorazione della scomparsa dell’ex Sindaco di Fiumicino, e che spiega: «Per onorare la passione e la dedizione, invitiamo coloro che vorranno partecipare a portare con sé una rosa rossa, simbolo tangibile di quell’intensa passione. In aggiunta, invitiamo anche a condividere e portare un testo da leggere per l’occasione».

Giancarlo Bozzetto è stato uno degli uomini più importanti della storia e dello sviluppo di Fiumicino, contribuendo alla radicale trasformazione della città. Fu protagnista della “separazione” di Fiumicino dal Comune di Roma e fu il primo Sindaco ad essere eletto direttamente dai cittadini.

«Questa commemorazione, giunta tredici anni dopo la sua scomparsa, rappresenta un’opportunità per unire la comunità e preservare viva la memoria di colui che ha avuto un impatto significativo sul territorio di Fiumicino. Vi aspettiamo per condividere un momento di riflessione e di unità, insieme alla sua famiglia.

Ringraziamo anticipatamente tutti coloro che vorranno partecipare», concludono.