LADISPOLI - Una petizione per chiedere il reintegro del preside allontanato dalla scuola dopo il "caso" del bimbo affetto da iperattività allontanato e non fatto rientrare il giorno successivo al decreto del Tar di sospensione del provvedimento del Consiglio d'Istituto.

Promotori dell'iniziativa sono proprio i genitori e i docenti della scuola.

«Non è ammissibile - scrivono - un provvedimento solo sulla base di un articolo giornalistico omissivo, lacunoso e basato su un racconto "interpretativo" dei fatti, lontano dal contesto reale». Per la realtà scolastica il provvedimento «ha prodotto due gravi "ferite" alla nostra comunità educativa: innanzitutto confusione e sbalordimento addolorato di studenti, docenti e genitori in quanto protagonisti e fruitori dell'operato» del dirigente.

E in secondo luogo «è stata lesionata un'immagine autorevole, rispettata e benvoluta in chi aderiva ad un progetto educativo realmente inclusivo, non per obbedienza ad un'autorità indiscutibile ma per adesione a proposte stimolanti e condivise».

«È fondamentale che si faccia chiarezza sui fatti e riponiamo fiducia nel lavoro degli ispettori».

«Tuttavia rigettiamo le accuse di non inclusione che riteniamo infamanti e chiediamo il reintegro immediato» del preside, si legge ancora nella pezione, «nel suo ruolo di dirigente scolastico e una revisione completa dei fatti legati all'evento legato alla sospensione dell'alunno».

