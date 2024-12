Una persona è stata travolta dal treno lungo la tratta ferroviaria Roma-Viterbo. L’investimento è avvenuto venerdì sera tra Bracciano e Anguillara. A darne comunicazione è Rfi che in una nota ha spiegato che “dalle ore 23,50 sulla linea Roma – Viterbo, la circolazione ferroviaria è sospesa tra Bracciano e Anguillara per l’investimento di una persona da parte di un treno”.

Al momento non si conoscono le cause della tragedia: se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario della vittima, sta di fatto che le operazioni delle forze dell’ordine, impegnate a chiarire la dinamica, sono andate avanti per ore.

Per tutta la mattinata di oggi i treni regionali hanno subito cancellazioni e limitazioni di percorso con inevitabili disagi per i pendolari. Intorno alle 14,50 la circolazione è tornata regolare. Nel complesso trenta regionali hanno subito rallentamenti fino a 30 minuti, 56 regionali limitati e 6 sono stati cancellati.