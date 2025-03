LADISPOLI – Ancora Sos discariche a cielo aperto nella frazione di Olmetto Monteroni. Sono gli stessi residente a denunciare per l’ennesima volta il degrado che attanaglia questa località periferica. «Richiediamo un intervento urgente per la rimozione di un’ingente quantità di rifiuti di vario genere – è quanto scritto da un abitante a palazzo Falcone – la mega discarica si trova all’entrata principale di via dell’Olmo al chilometro 36 della via Aurelia. Mi risulta che siano state fatte alcune segnalazioni alla società Tekneko ma purtroppo, come ho potuto constatare di persona, a tutt’oggi sono risultate vane». Con il passare dei giorni è aumentato lo stato di abbandono anche perché magari altri incivili hanno depositato ulteriori rifiuti a bordo strada. «Queste persone purtroppo – segnala ancora il cittadino - si sentono autorizzati a gettare anche materiale di risulta o elettrodomestici, trasformando il nostro ingresso in una discarica a cielo aperto pericolosa e penso che tra poco cominceremo ad avere problemi anche di viabilità. Mi rivolgo dunque a voi tutti per trovare una ragionevole soluzione a questo, a dir poco, increscioso disagio». Missiva ovviamente indirizzata anche al municipio e al comando della Polizia locale. Comune di Ladispoli che si è attivato comunicando con l’ufficio di riferimento all’Igiene e all’Ambiente una bonifica immediata da dove è partita la segnalazione. Un problema riscontrato ultimamente anche nelle periferie cerveterane con gli incivili scatenati soprattutto di notte.

