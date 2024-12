CERVETERI – “Alla scoperta del monumento naturale”. Torre Flavia pronta per la festa domenica a cominciare dalle 9.30. In campo volontari e associazioni, capitanate da Corrado Battisti, gestore dell’oasi per Città Metropolitana, per guidare i visitatori in molteplici percorsi tematici. Si partirà dalla casetta di legno, punto di ritrovo, per proseguire nel canneto, dove si potranno ammirare una grande varietà di uccelli che vivono la palude con l’ausilio dei capanni da birdwatching. Il viaggio naturalistico giungerà nella fantastica e suggestiva spiaggia di fronte alla torre, qui, sempre con i volontari, si metterà in atto una simulazione di ritrovamento di uova delle specie che nidificano sulla sabbia, come il Fratino o il Corriere piccolo. La mattinata è ad ingresso libero ed adatta a tutti, bambini e adulti. Sarà presente anche l’assessore regionale Fabrizio Ghera oltre a vari rappresentanti del comune di Ladipsoli.

