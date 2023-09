TARQUINIA - Una boa oceanografica tra Civitavecchia e Tarquinia, nell’area a sud ovest del lido di Tarquinia a circa 20 chilometri dalla costa .

E’ quanto prevede il progetto annunciato dal Ministero delle Infrastrutture e trasporti. Un progetto che servirà a consentire la misurazione per tutto l’anno dei parametri meteomarini.

La boa oceanografica fissa Lidar dovrebbe avere il peso di 39 quintali.

A chiedere il rilascio della concessione demaniale per l’installazione della boa è stata la società Helios energy srl con sede legale a Potenza.

L’azienda, per il tramite della Rina consulting spa, con sede a Genova, ha chiesto «la concessione demaniale per 12 mesi, per l’occupazione di uno specchio acqueo per 314 metri quadrati».

I soggetti interessati potranno presentare le osservazioni alla Capitaneria di porto di Civitavecchia, come per legge, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso.

