LADISPOLI – Balli, canti e poesie per celebrare l’inaugurazione della biblioteca nella scuola dell’infanzia Ilaria Alpi di Ladispoli. Un progetto dal titolo “Leggendo impariamo a volare” rientrato in quello triennale di istituto “Ilaria Legge”. La biblioteca, fornita anche di scrivania e pc, è stata completamente arredata grazie ai fondi del Pon, curata dalla docente Angelina Monte. Tutti i libri che occupano i bellissimi scaffali colorati sono stati generosamente acquistati dai genitori e dalle insegnanti attraverso l'iniziativa “#ioleggoperché…”. Quest’anno le referenti dell'infanzia, Francesca Romana Corsaletti e Maria Passaro, con l'aiuto della responsabile della biblioteca Emanuela Pavia, hanno curato e portato a termine ciò che lo scorso anno avevano iniziato le colleghe Cabiddu, Monte, oltre alla stessa Corsaletti. Così la biblioteca è diventata una vera chicca dell'istituto e forse anche di tutto il territorio. Ecco perché il 27 maggio, nell’ampio giardino della scuola di via Florida al Miami, tutte le alunne e tutti gli alunni di 3, 4 e 5 anni, con le loro insegnanti, alla presenza del dirigente scolastico Maria Bevilacqua e del suo team, attraverso il racconto illustrato della vita di Ilaria Alpi e una stellare coreografia hanno ufficialmente inaugurato la Biblioteca “Raccontami una storia”. Dopo il taglio del nastro l’affissione della targa sulla porta.

