TARQUINIA -Un fine settimana ricco di soddisfazioni per gli “squaletti” e i “grandi tritoni” allenati dai coach Attilio Maria Boni e Mauro Ranzoni del Tarquinia swimming club e del circolo Canottieri Aniene, impegnati nel Trofeo della Befana di Pietralata e nel Meeting Nazionale “Città di Grosseto”. Protagonista tra i più piccoli, la determinata Sofi Lorenzoni, che conquista il gradino più alto del podio nei 200 stile libero, confermando carattere e grande presenza in vasca.

Prestazione maiuscola per Damiano Capulli, autore di un vero e proprio poker di medaglie d’oro: vittorie nei 100 e 200 rana, nei 100 dorso e nei 200 misti, tutte accompagnate da un netto miglioramento dei primati personali. Ottimi risultati anche per Edoardo Faluschi, che torna a casa con un oro e un argento rispettivamente nei 200 e 100 dorso, mentre è da applausi l’esordio di Lorenzo Borzacchi, capace di scalare posizioni importanti in classifica e di conquistare l’accesso a batterie di livello superiore. Tra i più grandi, lo spettacolo non è mancato. Luna Lorenzoni, categoria Ragazzi, conquista tre ori e un argento nei 50 stile libero, 200 misti, 200 stile libero e 100 dorso. Il tempo ottenuto nei 200 stile le apre le porte dei Campionati Italiani. Risultati straordinari anche per Letizia Andreaus (categoria Junior), che colleziona tre ori e quattro argenti nelle gare di 200, 100 e 50 rana, 200, 100 e 50 stile libero e 200 misti, migliorando il proprio primato personale e staccando anche lei il pass per i Campionati Italiani.

Nella categoria Cadetti brilla Margherita Di Francesco, che conquista due ori e un bronzo nei 400 misti, 200 rana e 100 rana, abbassando inoltre i propri record personali nei 50 rana e nei 200 misti. Buone indicazioni anche per Serena Capulli (Junior), che ha ben figurato nelle prove individuali mostrando ampi margini di miglioramento nei 200, 100 e 50 stile libero e nei 100 farfalla. Nicola Cesarini (Ragazzi) completa il quadro con un argento e un bronzo nei 100 dorso e 50 stile libero. «Risultati che sono il frutto di costanza, impegno, sacrificio e amore per lo sport - commentano con soddisfazione i genitori degli atleti - valori che questi ragazzi dimostrano di possedere ogni giorno, sostenuti dalla competenza e dalla dedizione dei loro allenatori. Un grande orgoglio per Tarquinia e per tutto il movimento natatorio locale. Avanti così ragazzi: forza, determinazione e… daje tutta verso nuove e importanti conquiste».

