CERVETERI – Tutti in campo per l’associazione Kim. La nazionale italiana calcio Pugili, la Agro Forestale e una rappresentanza della nazionale All Star Sosia indosseranno pantaloncini e scarpini per i diritti alle cure dei bambini. Si svolgerà domenica 25 giugno allo stadio Galli (ore 17.30) il triangolare di calcio che per un intero pomeriggio coniugherà sport e beneficienza. Un’iniziativa fortemente voluta dalla Federazione Pugilistica Italiana e ideata dal presidente Mirko Parisi e organizzata da Luisiano Fiore, direttore sportivo della Federazione che per l’occasione indosserà i guantoni da portiere. Ingresso con offerta libera. Tutto il ricavato sarà devoluto all'Associazione Kim. «Mi complimento con Mirko Parisi per aver scelto Cerveteri per l’organizzazione di questo importante evento – commenta il sindaco, Elena Gubetti – l’associazione è una realtà estremamente importante nel campo del sociale e che da oltre un quarto di secolo è attiva nell’assistenza di bambini in stato di disagio socio-economico. Ringraziamo anche la famiglia Lupi».

