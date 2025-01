LADISPOLI - "Enogastronomia, è il segreto?". Questo il tema del salotto di confronto promosso dalla Proloco di Ladispoli in collaborazione con l'assessorato al Turismo e in programma per il 23 gennaio alle 16 in biblioteca.

All'incontro interverranno il Presidente della Pro Loco Lazio Claudio Nardocci, l’Assessore al Turismo Marco Porro, l’Executive Chef Antonio Magliulo e il Professor Federico Massimo Ceschin, una delle figure italiane più autorevoli in ambito turistico. Modera la conduttrice e giornalista Rai Alice Lopedote. «Avevamo annunciato con il Presidente Nardocci – ha commentato l’assessore Porro - l’intenzione di sviluppare diversi incontri che offrissero spunti importanti in chiave turistico ricettiva. L’enogastronomia ad oggi è un argomento molto sentito, dobbiamo trovare la chiave per sfruttare al meglio le nostre potenzialità. Solo questi confronti possono suscitare la curiosità necessaria per migliorare la proposta della nostra città». «Questi incontri – ha affermato Nardocci - devono diventare una bellissima abitudine, la qualità delle discussioni aiuterà tutti noi a migliorare la visione a lungo termine del nostro progetto turistico. Metto tutta la mia esperienza e le mie conoscenze a servizio della città, gli ospiti che invitiamo alle discussioni sono professionisti di livello internazionale. L’incontro precedente ha avuto un ottimo riscontro, dobbiamo insistere sulla formazione». La partecipazione all'incontro è libera. Non è necessaria la prenotazione. ©RIPRODUZIONE RISERVATA