FIUMICINO - Una città che cresce, in continuo sviluppo sia economico che demografico: Fiumicino continua ad affermarsi come uno dei territori più dinamici della regione. In questo contesto il sindaco, Mario Baccini, interviene per sottolineare l’importanza di garantire maggiore sicurezza a tutela della comunità e delle attività produttive del territorio, ribadendo la necessità di un’azione coordinata per prevenire episodi di microcriminalità. «Fiumicino è una città che cresce, con enormi potenzialità – dichiara il sindaco Baccini – È fondamentale che tutte le autorità competenti, già da me sollecitate, siano ancora più presenti sul territorio per prevenire eventuali situazioni critiche e garantire un controllo capillare, soprattutto nelle ore notturne. Ho richiesto un presidio permanente e attiveremo tutti i meccanismi necessari per rafforzare la sicurezza del nostro territorio. Prevenire è fondamentale per proteggere i cittadini, le famiglie e gli imprenditori che contribuiscono ogni giorno alla crescita di Fiumicino».