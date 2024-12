FIUMICINO - Durante il tavolo di lavoro dedicato alla ristorazione nell’ambito dei Tavoli del Mare, Giuseppe Galli, dirigente del settore attività produttive del Comune di Fiumicino, ha presentato una proposta ambiziosa volta a migliorare l’accessibilità al centro storico della città e a promuovere soluzioni di trasporto ecosostenibile.

La proposta del Comune, riguarda l’istituzione di un parcheggio dedicato ai turisti nella nuova sede attrezzata del mercato del sabato di Fiumicino, situata all’incrocio tra via Foce Micina e via Coccia di Morto. Questo parcheggio sarebbe destinato a coloro che desiderano visitare il pittoresco centro storico di Fiumicino.

Ciò che rende questa proposta particolarmente interessante è l’inclusione di un servizio di trasporto ecosostenibile all’interno del parcheggio. Si prevede l’utilizzo di veicoli appositamente progettati elettrici per consentire ai turisti di raggiungere rapidamente il centro storico. In soli due minuti, i visitatori potrebbero essere trasportati fino a Via Torre Clementina, una delle mete più affascinanti del centro storico di Fiumicino.

Una delle chiavi per il successo di questa proposta è la possibile collaborazione tra il Comune di Fiumicino e le associazioni di categoria o l’associazione che rappresenta i commercianti di via Torre Clementina. Questo partenariato potrebbe aprire la strada a un servizio di trasporto efficiente e sostenibile, offrendo ai visitatori un’esperienza più agevole e contribuendo allo sviluppo del turismo nella zona.

Questa iniziativa non solo faciliterebbe l’accesso al centro storico di Fiumicino, ma promuoverebbe anche l’uso di veicoli elettrici, riducendo l’impatto ambientale e sostenendo la transizione verso una mobilità più sostenibile. La proposta comunicata da Giuseppe Galli dimostra l’impegno del Comune di Fiumicino nell’esplorare soluzioni innovative per migliorare l’esperienza dei visitatori e promuovere uno sviluppo turistico responsabile nella città costiera. Una proposta, lo ripetiamo, non una decisione presa. Ma è comunque un segnale verso il futuro.