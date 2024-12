ALLUMIERE - La presidente dell'Anpi di Allumiere Catia Galimberti rende noto ai residenti di Allumiere e dei comuni del comprensorio che l'Anpi Provinciale di Roma, presieduta da Marina Pierlorenzi, organizza una serie di iniziative: "A cui - spiega la presidente dell'Anpi di Allumiere, Catia Galimberti - è molto importante partecipare". La prima iniziativa sarà il prossimo 5 settembre alle ore 18 presso la Casa del Parco Vigna Cardinali al Parco della Caffarella: "Si terrà la presentazione del libro di Valentina Mira, dal titolo: “Dalla stessa parte mi troverai”. Sarà un momento di grande spessore politico e culturale e di confronto sui temi dell’attualità organizzato dal Coordinamento Donne dell’ANPI provinciale di Roma. In allegato si invia la locandina con il programma.

Il giorno 8 settembre alle ore 17,30 presso la prestigiosa Sala della Protomoteca in Campidoglio ricorderemo l’inizio della Guerra di Liberazione nel suo 81mo anniversario attraverso una Lectio Magistralis di Davide Conti.

L’evento vedrà inoltre le performance artistiche e musicali di Ilaria Patamia e Angelo Colone. Saranno presenti le Istituzioni Capitoline e della Città Metropolitana, le Autorità militari, le associazioni della Resistenza e della memoria antifascista.

Parteciperanno inoltre le partigiane e i partigiani che porteranno il loro insostituibile contributo a questa importante iniziativa. In allegato si invia la locandina con il programma".

La terza iniziativa è in programma per il prossimo 21 settembre: "In tale data, infatti - spiega ancora la presidente Anpi Allumiere, Catia Galimberti - si terrà ad Assisi la "Marcia per la Pace", una data straordinaria per la quale vorremmo organizzare un pullman da Roma. La conferma la avremo in base al numero dei partecipanti, che dobbiamo dare all'Anpi Provinciale entro e non oltre il prossimo 9 settembre.

