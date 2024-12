TOLFA - A Tolfa venerdì 19 luglio, presso il Chiostro del Polo Culturale di Tolfa, a partire dalle ore 18.30 si terrà l'incontro: "Dallo scavo al museo. Esempi di intervento sul legno bagnato. Il contributo del laboratorio di restauro del Polo Culturale di Tolfa". Sarà un'occasione per conoscere gli ultimi lavori eseguiti nel laboratorio di restauro. Interverranno: Giordano Iacomelli (Direttore del Museo Civico Archeologico di Tolfa), Cecilia Rossi (Funzionaria archeologa - Soprintendenza ABAP di Venezia e Laguna che parlerà di: "Tra mare e laguna. L’eccezionale struttura lignea scoperta al Lido di Venezia. Dallo scavo al recupero per la restituzione al pubblico"). I restauratori Mariella Labriola, Manuela Moraldi e Massimiliano Massera tratteranno il tema: "Intervento di restauro sulle strutture lignee della diga foranea del Lido di Venezia". Le restauratrici Mariella Labriola e Manuela Moraldi invece si occuperanno di "Borgoricco (PD). Scavo, diagnostica e restauro della doppia corona circolare in legno imbibito di un pozzo di età romana"