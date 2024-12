Paura martedì sera a Celleno per l’incendio in un’abitazione. L’allarme è stato dato intorno alle 23,30 da una villetta a due piani in via Marconi dove abita una coppia.

Le fiamme sarebbero partite da un elettrodomestico della cucina situata al piano terra. I due hanno avvertito subito i vigili del fuoco e sono usciti dall’abitazione. Prima dell’arrivo dei vigili, per cause in corso d’accertamento, l’incendio ha generato un’esplosione, che ha sfogato nella zona notte al piano superiore provocando danni agli infissi e in maniera importante alla copertura della villetta.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, partiti da Viterbo, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’abitazione. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i sanitari del 118 che, in via precauzionale, hanno portato la donna in ospedale.