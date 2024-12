BASSANO IN TEVERINA – Si è svolta lunedì 25 novembre, presso la sala polivalente di Bassano in Teverina, la proiezione del film “C’è ancora domani”. L’evento, fortemente voluto da Celide Pellegrini, consigliera con delega alle Pari opportunità, è stato organizzato dal comune per celebrare la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne e ha visto una significativa partecipazione da parte della comunità.

«L’iniziativa ha rappresentato un momento di riflessione collettiva, offrendo l’opportunità di affrontare il tema della violenza di genere attraverso il linguaggio del cinema, potente strumento di sensibilizzazione», commentano dall’amministrazione comunale. L’evento è stato apprezzato per la capacità di stimolare il dibattito e la consapevolezza su una tematica di cruciale importanza sociale.

Celide Pellegrini ha dichiarato: «Questa iniziativa nasce dal desiderio di promuovere un cambiamento culturale che metta al centro il rispetto e la dignità di ogni persona. La partecipazione di oggi dimostra quanto la nostra comunità sia sensibile e pronta a impegnarsi contro la violenza di genere».

L’amministrazione comunale ringrazia tutti coloro che hanno preso parte all’iniziativa, contribuendo al successo di questa giornata dedicata alla consapevolezza e al rispetto delle pari opportunità.

