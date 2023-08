FIUMICINO - Un drone per stanare chi abbandona i rifiuti, da fuoco all’immondizia in strada e deturpa il territorio di Fiumicino, di fatto rendendolo una discarica a cielo aperto in vari punti. E’ questa l’iniziativa messa in campo dal Comune di Fiumicino ed in particolare dall’assessore all’Ambiente Stefano Costa. Quest’ultimo fin dall’inizio del suo mandato ha promesso l’utilizzo del pugno duro verso gli zozzoni e, di conseguenza, interventi volti alla riqualificazione ambientale del territorio. Ed ora un primo passo concreto è realtà, con un sofisticato drone che volerà sui cieli di Fiumicino “a caccia” degli incivili.

Andiamo per ordine. Che ci fosse una novità in ballo era chiaro già questa mattina presto, almeno per chi spulcia i vari social: «A brevissimo con una bella novità per il nostro territorio che merita rispetto», ha scritto Costa verso le 7, suscitando la curiosità dei cittadini. Poche ore dopo quella curiosità è stata soddisfatta con un video pubblicato dallo stesso Assessore, in cui un drone è stato fatto volare lungo via Monte Candria e via Costalunga, a sud dell’Isola Sacra: «Il drone ci aiuterà a verificare le criticità del territorio. L’utilizzo della tecnologia ci aiuterà a supportare i nostri progetti per andare a combattere gli incivili che deturpano la nostra città» ha detto, prima che l’operatore facesse volare il drone nei cieli.