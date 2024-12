CIVITA CASTELLANA – Giovedì prossimo, dalle 10 alle 14, all’istituto Midossi, in via A.Gramsci, il dipartimento di Agraria, con il coordinamento del professore Roberto Bedini e la partecipazione del dottor Pietro Narduzzi, ha organizzato un convegno all’insegna dell’agricoltura giovanile della nostra provincia, la Tuscia. Un tavolo di lavori e confronto dove si parlerà di un settore strategico e in forte cambiamento che interessa in prima persona la nostra terra. Una risorsa, quella agricola, che svolge molteplici funzioni sociali, economiche e umane all’interno della società contemporanea. Tra i banchi di scuola, si discuterà del presente e del futuro dei giovani agricoltori e della loro categoria professionale come punto d’incontro di svariate sfide che coinvolgono la Tuscia e i ragazzi che si avvicinano a questo universo professionale. Interverranno i massimi esponenti delle associazioni agricole del nostro territorio di seguito elencati: Chiara Maggiorelli, responsabile Coldiretti Donne Impresa Civita Castellana; Giorgio Grani, presidente Anga Viterbo-Rieti; Piercarlo Torelli, presidente Agia-Cia regione Lazio; Giovanni Pira, presidente Agri Viterbo.

Inoltre, ci saranno anche testimonianze di imprenditori di successo della Tuscia.