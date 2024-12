Un pitbull avrebbe aggredito un bambino intorno alle 13,30 di oggi nella zona del Sacrario. La notizia circolata ieri sui social però non ha trovato riscontro tra le forze dell’ordine il cui intervento, comunque, potrebbe non essere stato richiesto. Sta di fatto che tanto è bastato per scatenare la reazione di residenti e commercianti che sostengono che «i proprietari di questi cani sono sempre gli stessi e non mettono mai il guinzaglio». La situazione già nelle scorse settimane si era ripetuta con il pitbull, forse lo stesso, che aveva già aggredito dei cani di piccola taglia al guinzaglio dei propri padroni.

«Queste persone - scrivono i residenti sui social - sono abituate a fare quello che vogliono con i propri animali. Non gli mettono il guinzaglio e fanno il bello e il cattivo tempo su tutta la piazza, spaventando bambini, passanti e rendendo pericolosa la semplice circolazione».