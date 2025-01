LADISPOLI – Una visita speciale per i baby calciatori della Virtus San Nicola quella di Andrea Ancora, arbitro professionista di Serie C, ormai veterano della categoria. Uno dei fischietti più bravi d’Italia è stato invitato per una chiacchierata con i piccoli giocatori rossoblù. “Gli esordienti incontrano l'arbitro”, questo lo slogan dell’iniziativa di formazione voluta dalla Federazione. Ad occuparsi dell'organizzazione sono stati Rita Cappiello e il mister Marco Bonafiglia, responsabile delle attività di base. La giornata – informa la Virtus - si è sviluppata in due fasi: nel corso della prima, i ragazzi hanno rivolto all’arbitro delle domande ed è stata una fase intensa perché, dopo aver superato un'iniziale timidezza, hanno tirato fuori tantissimi quesiti. Dubbi su fatti accaduti nelle partite delle massime competizioni e in quelle più provinciali, fino ad arrivare a quelle più divertenti sulla possibilità che un arbitro si faccia corrompere. Qualche ragazzo ha chiesto il percorso da seguire per intraprendere la carriera arbitrale. L'altra parte dell' incontro ha riguardato il regolamento del calcio e l' arbitro ha dato un po' di spiegazioni sulle topologie di falli e sulle sanzioni. «Il pomeriggio si è concluso con un bel discorso di Andrea, che ringraziamo di cuore, e l'invito ai ragazzi a giocare con passione, a seguire gli esempi sani degli atleti cui si ispirano, a concentrarsi sempre su se stessi senza cercare mai di scaricare le colpe sugli altri, concludendo che questa è l'unica maniera per diventare sempre più forti».

