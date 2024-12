LADISPOLI – La carcassa di un delfino avvistata la scorsa settimana. Un’altra in queste ore quasi nello stesso punto. Gli esemplari forse hanno perso l’orientamento e poi sono stati trascinati fino a riva dalla corrente. Purtroppo non ce l’hanno fatta. Nel primo caso si sono attivate le zoofile di Fareambiente Ladispoli. «Su chiamata della consigliera cpomunae Daniela Marongiu – hanno scritto sulla loro pagina Facebook – siamo stati avvisati della presenza di questo delfino deceduto sulla spiaggia. Purtroppo con il buio il puntellamento per delimitare almeno i continui scossoni delle onde è stato pressoché impossibile perché il povero corpo era raggiungibile solo dalla parte del rimessaggio, ovviamente chiuso. Il proprietario si è messo a disposizione per farci aprire e i nostri di buon ora, prima dell'alba praticamente, hanno potuto ridare quel minimo di dignità alla carcassa del povero animale colpito dalla mareggiata e dalla cattiva sorte». L’altra mattina invece un passante ha immortalato in foto un delfino in avanzato stato di decomposizione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA