La notte scorsa i carabinieri della Stazione di Sutri hanno denunciato a piede libero un uomo di 33 anni, originario di Ronciglione e residente a Bassano Romano, per coltivazione illecita di sostanze stupefacenti. L'operazione rientra nell'ambito di un’attività di monitoraggio e contrasto al fenomeno dello spaccio e dell’uso di droga nella zona.

Nel corso di una perquisizione domiciliare l’uomo è stato trovato in possesso di tre piante di marijuana, cresciute in un avanzato stato vegetativo e ben occultate nel giardino della sua abitazione. Le piante sono state immediatamente sequestrate e l’uomo deferito in stato di libertà per il reato previsto dall'articolo 73 del d.p.r. 309/90.

Il Comando della Stazione di Sutri ha comunicato l'accaduto all'autorità giudiziaria di Viterbo, la quale sta già procedendo con le indagini del caso.