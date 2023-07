Ubriachi alla guida, provocano incidenti stradali. Diverse le denunce.

Quello appena passato è stato un week-end particolarmente impegnativo per i carabinieri impegnati in una serie di controlli su tutta la Tuscia che hanno portato a verificare circa 800 persone e più di 700 veicoli. Cinque le denunce complessive e svariate sanzioni al codice della strada.

In particolare l’aliquota Radiomobile di Civita Castellana ha individuato una coppia di romani in possesso di un modico quantitativo di crack e di ketamina; trovati in possesso di stupefacenti anche una donna di Vignanello e due giovani della provincia. Questi ultimi, fermati a Caprarola, sono stati anche segnalati alla Prefettura per la violazione amministrativa.

A Vignanello, i militari della locale Stazione hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica un cittadino nordafricano 37enne. Questi è stato fermato nel centro del paese poiché alcuni cittadini avevano chiamato il 112 segnalando un’autovettura che circolava nelle vie del paese a forte velocità ed in modo estremamente pericoloso. Fermato e portato in caserma, il nordafricano è stato denunciato perché alla guida sotto effetto di alcolici per valori pari quasi a quattro volte il limite di legge ed è stato contravvenzionato perché alla guida senza aver mai conseguito la patente.

A Tuscania in occasione dei controlli appositamente predisposti per la “Notte bianca”, lungo la strada provinciale Dogana i carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti un incidente stradale: un romeno di 26 anni è uscito di strada e dopo aver perso in controllo della propria autovettura, è rimasto gravemente ferito tanto da essere necessario il ricovero presso l’ospedale di Viterbo. L’uomo si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti biologici, per verificare se fosse alla guida sotto l’effetto di alcool o stupefacenti, ma è risultato privo di patente perché già ritirata in precedenza.

Sempre a Tuscania è stata ritirata un’altra patente per guida in stato di ebbrezza e trasmessa alla locale Prefettura. A Canino in occasione dei servizi svolti in occasione della “festa della birra”, i carabinieri della Stazione di Pescia Romana sono intervenuti sulla strada regionale 312 Castrense dove 25enne di origini campane ha perso il controllo del proprio mezzo. L’uomo si era messo alla guida sotto l’effetto di alcolici per un valore superiore a più di tre volte dal limite consentito. La patente è stata ritirata e il ragazzo, tuttora ricoverato presso l’ospedale Belcolle di Viterbo, è stato denunciato in stato di libertà.

A Sutri invece i carabinieri hanno denunciato un 20enne del posto per porto abusivo di armi e oggetti atti di offendere, trovati nella sua autovettura senza alcun valido motivo. A Bagnoregio i carabinieri hanno eseguito un ordine di carcerazione a carico di un 43enne di Roma, da qualche anno residente nella Tuscia. L’uomo, una guardia giurata, condannato per il reato di “uso di atto falso” commesso nel 2016, è stato rintracciato a Bagnoregio e, dopo le formalità di rito, condotto presso la casa circondariale Mammagialla dove dovrà espiare 8 mesi di reclusione.

Infine, a Carbognano, i militari hanno denunciato un 60enne del posto per evasione dai domiciliari, sorpreso dai militari fuori dalla propria abitazione senza nessuna autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria.