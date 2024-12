BLERA - «In certi momenti non occorrono tante parole, ma solo mettere in campo il grande cuore che è tipico del nostro popolo». Con queste parole il sindaco Nicola Mazzarella ha lanciato un appello ai cittadini per partecipare alle ricerche di Alfredo Pagliari, l’uomo di 59 anni scomparso dalla sua abitazione di Blera nella tarda serata di mercoledì 4 settembre.

«Come saprete – ha spiegato Mazzarella – stiamo cercando il nostro concittadino Alfredo Pagliari, che risulta ancora disperso. Invito chi può a mettersi a disposizione per cercare Alfredo, supportando i vigili del fuoco, i carabinieri e la protezione civile. Sarebbe molto utile la presenza di gente che conosce il territorio». Il sindaco ha inoltre indicato che il punto di ritrovo per i volontari è stato fissato presso la palestra delle scuole elementari, dove è stato allestito un punto informativo della protezione civile. Il primo cittadino ha sottolineato l'importanza di seguire con ordine le disposizioni dei vigili del fuoco, che stanno coordinando le operazioni. «Grazie a chi vorrà rispondere all’appello», ha concluso.

Le ricerche del 59enne si sono estese anche ai paesi e alle campagne limitrofe di Vetralla e Barbarano Romano. Sul posto, continuano le operazioni con il supporto dell'unità di crisi locale, esperti in topografia applicata al soccorso, una squadra di aeromobili a pilotaggio remoto e droni. Sono state attivate anche le unità cinofile e la squadra del distaccamento di Tarquinia. Presenti anche i carabinieri, la polizia locale, e diverse squadre di volontari della protezione civile della Tuscia. La speranza è di ritrovare Alfredo Pagliari sano e salvo al più presto.

