Una ventina di piante di olivo sono state tagliate con la motosega. Il fatto è accaduto a Tuscania in località Montebello Casalino. Il taglio sarebbe stato eseguito la scorsa settimana, forse tra giovedì e venerdì. Le piante, che erano pronte per la raccolta, sarebbero di proprietà di due famiglie. Le piante non sono state abbattute ma gravemente danneggiate nei rami. Sul fatto indagano i carabinieri che stanno cercando di risalire all’autore o agli autori e anche di capire le motivazioni alla base di questo gesto.