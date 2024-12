TUSCANIA piange Vittorio Severino.

E’ profondo il cordoglio nella cittadino per la prematura scomparsa di quello che tutti considerano «un brav’uomo, un amico di tutti». Severini si è spento all’età di 57 anni venerdì 12 aprile.

A Tuscania, il 57enne era conosciuto e benvoluta da tutti: lo testimoniano i numerosi messagggi di cordoglio arrivati in questi ore sul suo profilo social. «È venuto a mancare un grande amico», afferma Agostino. Sabrina lo ricorda per le qualità per cui è stato apprezzato: «Uomo buono e sempre con il sorriso». «Porterò sempre con me ciò che mi hai detto 3 settimane fa... Buon viaggio Vittorio», scrive ancora Biagio. «R.I.P. Sei stato e sarai sempre una grande persona e un grande amico», commenta Massimo addolorato. Il 57enne lascia moglie e figlia, la madre, la sorella e i fratelli, i nipoti e tanti amici di cui ha saputo circondarsi nella sua vita e che ora, seppur ancora scossi e increduli, si sono stretti al dolore della famiglia. I funerali di Severini sono stati fissati per le 15,30 di oggi, domenica 14 aprile, nella chiesa Santa Maria del Riposo di Tuscania.

