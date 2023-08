TUSCANIA – Una nuova serie di visite guidate a Tuscania sarà organizzata alla scoperta della storia più antica della città a cavallo di Ferragosto, grazie alla collaborazione tra direzione regionale musei Lazio e Gruppo archeologico città di Tuscania.

“Tuscania. Città etrusca”, questo il titolo dell’iniziativa che attraverso la conoscenza delle straordinarie collezioni del Museo Archeologico Nazionale di Tuscania ripercorrerà la ricchezza della storia etrusca di Tuscania e del suo territorio. Le visite saranno condotte dal personale del Museo Archeologico Nazionale del Museo e dagli archeologi dell’associazione tuscanese, da anni attiva nella promozione e nella valorizzazione del patrimonio archeologico locale. Le visite guidate, gratuite così come gratuito è l’accesso al museo, si svolgeranno domenica 13 agosto alle 11 e martedì 15 agosto alle 11 e alle ore 17. Tre appuntamenti imperdibili per scoprire i reperti scoperti nelle necropoli di Tuscania e che si snodano per tutta la civiltà etrusca, dalle origini fino alla romanizzazione. «La collaborazione tra Gruppo archeologico città di Tuscania e direzione regionale musei Lazio è molto stretta – commenta il direttore Alessandro Tizi – e sono certo darà ulteriori frutti nei prossimi mesi con altre iniziative e progetti per valorizzare le collezioni museali e l’intero patrimonio archeologico di Tuscania. La nostra associazione è da sempre molto legata al museo archeologico nazionale e queste iniziative intendono proprio sottolineare questo legame, dando la possibilità ai molti turisti e ai cittadini tuscanesi di poter comprendere in modo migliore i reperti raccolte nelle sale e il loro ruolo di protagonisti della storia etrusca della città. Inoltre, sono previste nei prossimi giorni altre iniziative per la visita delle aree archeologiche di Tuscania tra cui la Grotta della Regina e la Necropoli di Madonna dell’Olivo, tra le più note nel nostro territorio». «La collaborazione con le associazioni e gli enti del territorio è una delle missioni principali del nostro museo e della direzione regionale musei Lazio – afferma la direttrice del museo Sara De Angelis – che non può che far crescere la conoscenza di questo splendido comprensorio e contribuire alla valorizzazione della città e del museo stesso. Museo che resterà aperto per tutto il lungo ponte estivo di ferragosto, compreso lunedì 14 agosto, al fine di favorire la fruizione del complesso anche attraverso le iniziative messe in programma dal Gruppo archeologico città di Tuscania e dalla direzione regionale musei Lazio». Per informazioni e per rimanere aggiornati sulle altre iniziative del Gruppo archeologico città di Tuscania è possibile seguire le pagine social dell’associazione in cui sono pubblicati periodicamente tutti gli eventi, oppure scrivendo a gruppo.archeologico.tuscania@gmail.com.