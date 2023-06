CERVETERI - «Cinquanta euro per venire al mare, mi sembra esagerata questa multa. Qui non davo fastidio a nessuno, è un tratto ampio». Non si dà pace Fabrizio, turista romano ieri a Campo di Mare in villeggiatura. Un relax interrotto dal verbale che ha trovato sul parabrezza della sua vettura dopo una mattinata trascorsa in spiaggia per l’agognata tintarella. Tanti altri hanno subito lo stesso trattamento per aver parcheggiato l’auto sullo sterrato del lungomare di via Navigatori Etruschi a pochi metri dagli stabilimenti balneari. La Polizia locale ha usato il pugno duro. In molti si sono lamentati ovviamente per la mancata comunicazione anche se c’è da dire che i cartelli del divieto di sosta erano stati posizionati. A breve il comune etrusco procederà con l’attivazione dei parcheggi a pagamento in tutta l’area dopo aver siglato l’ordinanza. C’è da giurarci: i vigili urbani procederanno ai controlli anche oggi dove si prevede un’affluenza maggiore, tempo permettendo. Lo scorso anno le multe della municipale erano scattate nell’area dove iniziano i senteri per raggiungere le Cascatelle. Altro sito pieno di turisti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA