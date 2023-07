CERVETERI - «Mi si è accostato dicendo che gli avevo rotto lo specchietto. Gli ho risposto male dicendogli che avrei chiamato i carabinieri». È la testimonianza non di una ma di diverse persone. Il fatto sarebbe successo nei giorni scorsi a Cerveteri. La truffa è sempre quella dello specchietto. I malviventi a bordo di un'auto si affiancano alle vittime e lo "accusano" di aver rotto lo specchietto della loro auto durante una manovra. Da qui la richiesta di soldi per far riparare il danno. Ma questa volta gli automobilisti hanno deciso di segnalare l'accaduto alle forze dell'ordine che, nella giornata di ieri, avrebbero fermato. A mancare però sarebbero le denunce, in assenza delle quali i militari dell'Arma non hanno potuto far altro che identificare e controllare l'individuo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA