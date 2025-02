LADISPOLI - C'è un alone di mistero intorno a quel ritrovamento fatto all'interno di un bagno chimico a via La Spezia. Proprio qui sarebbe stato infatti ritrovato il corpo privo di vita di una persona. Probabilmente un uomo. Il timore è che possa trattarsi del giovane Darius Lewko, scomparso il 31 dicembre scorso. La paura corre sui social. Il giovane era solito frequentare il quartiere Messico. Dopo la sua scomparsa era stato subito lanciato l'allarme. Se però il cadavere rinvenuto nel cantiere in via La Spezia appartenga a lui saranno gli inquirenti a stabilirlo. Il corpo è in forte stato di decomposizione e non è facile identificare ad oggi le generalità del cadavere. Agli inquirenti ora cercare di capire che cosa sia successo e identificare la salma.