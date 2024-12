MONTI DELLA TOLFA - Imporrante scoperta botanica nei boschi dei Monti della Tolfa. È stato, infatti, scoperto un fungo che è a rischio di estinzione, ossia il "Rhodotus palmatus": questo particolare fungo è considerato da molti appassionati il fungo più bello del mondo. Il "Rhodotus palmatus" è stato inserito nella “lista rossa” dei funghi a rischio di estinzione. Questa scoperta si deve al presidente dell'associazione culturale naturalistica "Bioma" Simone Di Mauro e della micologa Jessika Karla Pinget Barrios, i quali spiegano: "Il Rhodotus palmatus", comunemente chiamato “pesca rugosa” è un fungo raro: in Europa la popolazione è considerata vulnerabile a causa della diminuzione degli alberi ospiti che principalmente sono l'olmo e il Frassino che sono colpiti da agenti patogeni fungini. Il corpo fruttifero del fungo trovato si trovava nel ramo a terra di sambuco. Il rhodanus palmatus è un fungo saprofita di una bellezza unica non solo per il colore rosa albicocca e per le pieghe che caratterizzano il cappello che ricordano il palmo della mano ma anche per la “guttazione” una sostanza rossa, praticamente il fungo elimina l’acqua in eccesso nei vari fasi di crescita creando delle goccioline dai riflessi unici. Il Rhodotus è un genere della famiglia dei funghi Physalacriaceae. La specie senza valore alimentare non è commestibile, di sapore amaro, odore fruttato, con proprietà antibatteriche. Nel genere esistono due specie: Rhodotus palmatus, e Rhodotus asperior quest'ultima di recente scoperta in Cina". L'associazione Bioma poi ci tiene a spiegare che "Per contrastare il declino di queste specie e non solo è importante preservare il legno morto degli alberi caduti. Troppo spesso i frequentatori dei boschi con l’avvicinarsi dei mesi invernali asportano i rami e tronchi caduti a terra anche dove non consentito, (ad esempio i Monumenti Naturali) creando un danno alla biodiversità".

