E’ stato trovato in auto con crack, cocaina e hashish. L’uomo, un 32enne, originario del Gambia, è stato arrestato per spaccio dai carabinieri dell’aliquota Radiomobile della Compagnia di Ronciglione che lo avevano fermato per un controllo stradale.

I militari lo hanno fermato sulla Cassia Cimina mentre era alla guida e, considerato che dai primi controlli sono emersi alcuni precedenti specifici, è stato eseguito un controllo approfondito.

Ispezionato il veicolo, i carabinieri hanno rinvenuto, hashish ed eroina e una dose di crack. La perquisizione personale ha fatto venir fuori oltre 17 grammi di hashish e 150 euro in banconote di piccolo taglio.

L’arrestato è stato giudicato con rito per direttissima ed è stato raggiunto dal divieto di ritorno nel comune di Ronciglione.