Trovati con due carabine in auto e denunciati. E’ accaduto lunedì pomeriggio quando un equipaggio dell’aliquota radiomobile della Compagnia carabinieri di Montefiascone, nel percorrere la SP 5 nel comune di Civitella D’Agliano, giunta tra le località “Le rote” e “San Sebastiano”, ha notato un’autovettura con due persone a bordo, uscire da una stradina secondaria di campagna.

I militari, insospettiti, temendo che alla guida dell’auto potessero esservi potenziali autori di furto, hanno deciso di eseguire un controllo per identificare gli occupanti. Non appena i militari si sono avvicinati al veicolo, hanno notato con stupore che il passeggero aveva la disponibilità di un’arma lunga da fuoco che tentava di occultare nascondendola tra le gambe e un caricatore pieno nella mano. L’arma in questione è stata identificata in una carabina cal. 22LR, completa di ottica. La carabina montava inoltre sulla canna, al vivo di volata, un dispositivo silenziatore di forma cilindrica

I due giovani, oltre a specificare di essere in possesso di regolare porto d’armi per uso caccia e che le armi erano regolarmente denunciate, hanno tentato di giustificarsi dicendo spontaneamente di aver usato quell’arma in un terreno poco distante di proprietà di alcuni amici che hanno dato il tacito consenso di sparare a delle sagome di carta nella propria proprietà in sicurezza.

Visto le motivazioni non convincenti in merito e considerato che il titolo di polizia in loro possesso autorizzi il solo trasporto delle armi e non il porto, ovvero la pronta disponibilità dell’arma, i carabinieri hanno eseguito una perquisizione personale e veicolare. E’ stata trovata così un’altra carabina, riposta sul sedile posteriore dell’auto nonché il munizionamento.

I due sono stati denunciati per violazione della legge sul porto ed uso delle armi. Fucili e relativo munizionamento sono stati sequestrati.