ALLUMIERE - Escursione imperdibile sull'anello del Cammino dei Minatori promossa dall'associazione Trip Track.

"Ritorniamo nelle terre dell’allume quindi; stavolta sul percorso giallo, dove cammineremo probabilmente sul percorso più bello. Avremo la possibilità di ammirare ancora una volta le suggestive colline e gli incantevoli boschi di Allumiere, in un altro incredibile viaggio nel tempo alla scoperta della storia di questi luoghi, un tempo cuore pulsante dell’attività industriale estrattiva - spiegano gli organizzatori - una nuova, interessante, esperienza adatta ai camminatori e a tutti coloro a cui piace la scoperta. Nessun dislivello complicato, ma una quantità di km leggermente più alta della media (17 km circa), da percorrere insieme e con il sorriso, come consuetudine. Un dolce artigianale fatto in casa (certificato) verrà come di consueto offerto da Noi. Vi aspettiamo!"

Il profilo del percorso è un anello di 17 km circa con un dislivello di circa 300 mt scarsi in totale. Il percorso è adatto a tutte le persone abituate al tipo di attività proposta e in buona salute fisica. Il ritrovo sarà alle ore 09.30 nei pressi dei dismessi granai della Farnesiana (con colazione già fatta) vicino ad Allumiere (il punto preciso sarà comunicato in fase di prenotazione), dove potrete lasciare l’auto. Per il trasporto in auto è consigliato il “car sharing” tra partecipanti: "chi ha possibilità di condividere l’automobile è pregato di proporsi". Occorre indossare obbligatoriamente le scarpe da trekking, lo zaino, i bastoncini da trekking (opzionali ma consigliati), acqua, abbigliamento adatto alla stagione e al meteo. La quota di partecipazione è 15 euro per gli adulti, 10 per i ragazzi minorenni (fascia 12-17 anni). Occorre poi che ognuno provveda a portare il suo pranzo al sacco da consumarsi durante l’escursione.

L’assicurazione non è obbligatoria per legge, ma assolutamente “consigliata” per chi vuole fare trekking all’aperto. La guida consiglia fortemente la Stipula di una polizza assicurativa contro gli infortuni con AIGAE al costo di €10, l’acquisto dell’assicurazione infortuni dedicata agli escursionisti; che ha una validità di un anno e consente la partecipazione assicurata ad ogni evento organizzato da guide AIGAE.

Link: https://www.trip-trek.it

Informazioni a Prenotazioni:

+39 3280364287 Massimiliano Novato, guida ambientale escursionistica AIGAE.

Per garantire una partecipazione attiva, i posti sono da considerarsi limitati

