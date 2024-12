CIVITAVECCHIA – Importanti novità per tutti i pendolari di Civitavecchia, e dintorni, che quotidianamente si recano a Roma per lavoro. Come spiega in una nota Marika Rotondi, consigliere regionale del Lazio di Fratelli d’Italia, «per ovviare ad una carenza storica trascurata dalle precedenti giunte del Lazio, l’amministrazione regionale di centro destra ha introdotto un treno Civitavecchia-Roma la domenica mattina nella fascia oraria che risultava scoperta da aprile a ottobre».

Un primo importante passo verso la direzione auspicata dai comitati che, negli anni, hanno continuato ad evidenziare le molte criticità in cui spesso si imbattono frequentando la tratta ferroviaria che da Civitavecchia porta a Roma. Un’altra importante novità riguarderà soprattutto il periodo legato alla stagione crocieristica. «Nel periodo estivo - continua Rotondi - sono programmati ulteriori treni, cosiddetti del mare, nei giorni festivi. Si ricorda che Il Civitavecchia express sarà trasformato in servizio RV ordinario accessibile a tutti i pendolari».

Si tratta di un notevole passo in avanti perché, come sottolineato nelle scorse settimane anche dall’Osservatorio regionale trasporti e dal Comitato pendolari Civitavecchia-Santa Marinella, in questo periodo i treni ordinari sono “assaltati” da frotte di crocieristi, magari con bagagli annessi, che preferiscono risparmiare e acquistare le corse ordinarie piuttosto che quelle messe a disposizione con il servizio Civitavecchia express, treni dedicati che viaggiavano quindi quasi completamente vuoti come detto da diversi pendolari e quindi la richiesta: perché non aprirli a tutti? Dalla Regione, quindi, una mano tesa nei confronti dei pendolari e una richiesta ascoltata. Probabilmente nei prossimi giorni saranno date maggiori spiegazioni tramite i canali ufficiali di Regione e Trenitalia per fornire aggiornamenti precisi ai pendolari del territorio.

