CIVITAVECCHIA – Ancora una giornata da dimenticare per le centinaia di pendolari che ogni giorno da Civitavecchia e dintorni si recano a Roma per lavoro o studio. Da questa mattina, infatti, i treni stanno subendo cancellazioni o forti ritardi a causa di un guasto alla linea elettrica.

Come si legge sul sito di Trenitalia in un aggiornamento delle 7,35 di questa mattina «la circolazione è rallentata per un guasto alla linea elettrica tra Roma Aurelia e Maccarese. Richiesto l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione ferroviaria. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso, cancellazioni e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti».

I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso, cancellazioni e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 35 minuti.

Nell’ultimo aggiornamento disponibile, quello delle 10,40, si spiega che la circolazione è ancora rallentata ed è in corso l'intervento dei tecnici.

«I treni Intercity e Regionali – si legge – possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 35 minuti. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni».

Una mattinata da incubo, ad esempio il treno R 12504 Roma Termini (7:27) - Civitavecchia (8:45) ha registrato un maggior tempo di percorrenza di 65 minuti. Il treno R 12506 Roma Termini (8:12) - Civitavecchia (9:21), invece, ha registrato un maggior tempo di percorrenza di 120 minuti. Il treno ICN 794 Reggio Calabria Centrale (21:43) - Torino Porta Nuova (16:25) è fermo tra Roma Aurelia e Maccarese dalle ore 7:35.

E sui social cresce la rabbia e l’indignazione degli utenti che chiedono più interventi di manutenzione e un servizio adeguato al costo sostenuto.

AGGIORNAMENTO 11,30 – Sul sito di trenitalia comunicano che la circolazione permane rallentata, ancora in corso l'intervento dei tecnici. I treni Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni. Il treno R 12506 Roma Termini (8:12) - Civitavecchia (9:21) ha registrato un maggior tempo di percorrenza di 120 minuti.

