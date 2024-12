CERVETERI - Tre progetti per promuovere attrazioni e servizi sul Lungomare dei Navigatori Etruschi a Campo di Mare durante il periodo estivo. Così come lo scorso anno, l'amministrazione comunale di Cerveteri ha pubblicato la manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di soggetti per la realizzazione di attrattive varie in occasione della stagione estiva balneare 2024. Sono tre i progetti che si possono presentare: il primo riguarderà l'allestimento di un'area food ed intrattenimenti serali e attività ludico-ricreative diurne, il secondo per l'allestimento di sport acquatici e balneari, il terzo per l'allestimento di un'area spettacoli.

ENTRO QUANDO PRESENTARE LE DOMANDE

Termine ultimo per la presentazione della manifestazione di interesse, quello del 20 maggio 2024 alle ore 12:00. Le domande dovranno pervenire al seguente indirizzo PEC: comunecerveteri@pec.it, con oggetto “Manifestazione di i nteresse organizzazione progetti stagione estiva balneare 2024”.

LE POLEMICHE

Con il bando ancora aperto piovono già le polemiche per la decisione dell’amministrazione di allestire, anche quest’anno, l’area relativa agli intrattenimenti serali proprio davanti alle abitazioni che insistono sul lungomare. Già lo scorso anno, residenti e villeggianti avevano lamentato il frastuono provenire da quella che avevano definito “discoteca”, fino a notte fonda, impedendo loro di poter chiudere occhio. «Nella bagarre della pista ciclabile torna la discoteca - hanno scritto - fronte case a Campo di Mare». Una situazione non molto piacevole per chi avrebbe voluto godersi le vacanze in serenità e in tranquillità. Sempre i residenti, avevano “proposto” anche tramite i social, di collocare l’area intrattenimento in un luogo più consono, magari lontano dalle abitazioni così da favorire da un lato il divertimento per i più giovani, senza però andare ad intaccare la tranquillità di chi invece vorrebbe godersi una notte di silenzio prima di riprendere il giorno dopo con il solito tram tram lavorativo.

