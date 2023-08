CERVETERI – Non solo maltempo in terra etrusca, ben tre incendi in questi giorni hanno impegnato i membri della Protezione civile comunale e i Vigili del fuoco del distaccamento di Cerenova. L’ultimo in ordine cronologico l’altro pomeriggio rogo esteso in via del Lentisco e via della Mortella nella zona della necropoli. I volontari sono arrivati con tre moduli e l’autobotte da 10mila litri. Le fiamme, alimentate anche dalle forti raffiche, sono divampate su entrambi i lati della carreggiata e le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore. A bruciare le sterpaglie e la vegetazione: sono andati bruciati canneti, uliveti e alberi da frutto ed è saltata anche la linea elettrica provocando problemi nella zona.

Sono stati necessarie migliaia e miglia di litri e oltre quattro ore di lavoro per avere la meglio sul rogo. Circolazione stradale chiusa al traffico con disagi inevitabili per gli automobilisti.

Di mattina invece, dopo una segnalazione per una colonna di fumo in via dell’Infernaccio, sempre la protezione civile di Cerveteri è intervenuta per domare il fuoco. Altri roghi segnalati poi in via Furbara-Sasso e in via del Sasso. Da stabilire le cause ma è molto probabile ci sia dietro la mano dei piromani che non stanno dando tregua nemmeno a fine estate anche perchè sono stati giorni condizionati dalla pioggia.

