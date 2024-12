LADISPOLI – Investito in bici mentre transitava a poca distanza dal centro urbano. L’incidente, l’ennesimo a Ladispoli, è avvenuto ieri mattina all’incrocio tra via Taranto e via Latina. Ad avere la peggio un cittadino nigeriano 60enne travolto da una Mercedes guidata da un 50enne. Non dovrebbe essere fortunatamente in pericolo di vita, il ciclista comunque è stato trasportato con l’ambulanza al San Paolo di Civitavecchia. Illeso il conducente dell’auto. Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia municipale.

