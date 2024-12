FIUMICINO - Le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico, per l’anno didattico 2024/2025, apriranno ufficialmente alla mezzanotte del 5 luglio e si concluderanno il 26 luglio alle ore 14. Per iscriversi basterà accedere al sito del Comune di Fiumicino, tramite SPID. Prevista un’agevolazione tariffaria, determinata in base all’ISEE.

«Anche quest’anno saranno 34 le linee di trasporto operative al servizio degli studenti, per un totale di circa 1300 posti disponibili. – è quanto comunica l’assessore al Trasporto Pubblico Locale, Angelo Caroccia. -. I nostri uffici si sono mobilitati per richiedere la massima collaborazione ai dirigenti scolastici, dei vari plessi presenti sul territorio comunale, così da poter offrire un servizio di trasporto sempre più efficiente e coordinato. Per garantire un’organizzazione più funzionale è importante operare in concerto con gli istituti ed evitare orari d’ingresso e d’uscita troppo diversificati tra di loro. L’avvio del servizio di trasporto è previsto per il giorno 23 settembre 2024, compatibilmente con la regolarizzazione degli orari delle scuole».