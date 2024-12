CIVITAVECCHIA – La Polizia stradale di Civitavecchia dichiara guerra all’abusivismo nel mondo dei trasporti. Con l’aumento del numero delle navi da crociera al porto, come ogni anno scatta la caccia al turista e c’è chi si organizza come può per arrangiare la giornata. Nascono così gli autisti improvvisati, che seppur sprovvisti di qualunque titolo autorizzativo, si appostano nei punti strategici e offrono servizi agli ignari crocieristi che a volte per risparmiare pochi euro si mettono nelle mani di chi, oltre a non avere i titoli per svolgere la professione di autista, non è neppure assicurato adeguatamente. Gli agenti dell’ispettore capo Alessandro Cecchelli, a largo della Pace hanno intercettato un automobilista intento a trasportare turisti previo compenso dalla stazione al porto. I poliziotti hanno sanzionato l’uomo: fermo del veicolo da 2 a 8 mesi e ritiro del documento di circolazione per il trasporto. Un lunedì impegnativo per la Polstrada, che ha anche sequestrato due scooter e due autovetture presso la piazza del mercato poiché sprovvisti della necessaria copertura assicurativa e un veicolo al parcheggio della stazione ferroviaria, in quanto privo di targa e abbandonato.